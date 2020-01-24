拜登宣布當選美國總統，另一方面，特朗普拒絕承認敗選，其競選團隊提出一系列訴訟和重新計票要求，美期向上，道期現升1.04%或296點，報28500點；標期現升1.04%或36.5點，報3537.25點；納期現升1.27%或154.5點，報12229.5點。日股現升1.19%，韓股現升0.92%，澳股現升1.48%。

上周五港股ADR升180點或0.7%，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.64%，折合報618.43元；匯控（0005）跌0.43%，折合報34.55元；建行（0939）跌0.16%，折合報5.83元。

今日焦點股份可留意：

業績期，今日有領展（0823），周三有港交所（0388）、中芯（0981）、周四有騰訊（0700）、周五有瑞聲（2018）、京東（9618）。

兩新股上市，新東方教育（9901）定價1190元、榮昌生物（9995）定價52.1元。

友邦（1299）第三季新業務價值按季升22%，首三季仍跌34%。

恒指周五季檢，市場關注美團（3690）、安踏（2020）、李寧（2331）、比亞迪（1211）等的染藍機會。

恒大（3333）宣布放棄A股上市，僅4％投資者要求「回水」。

中國10月份出口好過預期，進口差過預期。

華晨（1114）控股股東盡押15億股股份融資。

吉利（0175）10月銷量按年升8%，按月升11%。

世茂（0813）10月合約銷售升29%。

香港興業（0480）主席查懋聲病逝。

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