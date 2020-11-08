永嘉集團（3322）發公告指，公司於上周五（6日）接獲聯交所上市科的函件，表示聯交所決定駁回建議分拆，主要因為集團的生產業務（即於建議分拆完成後的餘下集團），將未能符合上市規則要求，因此公司決定將不會進行建議分拆，並將繼續探索提升並實現股東價值的方法。

永嘉於今年7月8日時宣布，公司考慮將其高級時裝零售業務分拆，並於聯交所獨立上市。公司已於今年6月24日根據上市規則，向聯交所提交分拆建議以供批准。永嘉今於公告稱，聯交所駁回建議分拆，因集團的生產業務將未能符合上市規則第8.09（2）條下的最低市值要求，及上市規則第8.05（1）(a)條下的最低盈利要求，尤其是聯交所認為，於計算餘下集團股權持有人應佔溢利時，應剔除該公司合併財務報表中「其他淨收入」下的若干收入及開支。

永嘉表示，公司「已竭盡所能向聯交所證明符合上市規則第15項應用指引的規定，包括提交建議」，內容有關該公司及其控股股東將採取行動，證明其生產業務於建議分拆完成時的市值，亦已就納入本公司合併財務報表中「其他淨收入」下的收入及開支，以讓餘下集團符合上市規則的最低盈利要求提供詳細的提交文件，惟「聯交所並不同意有關建議及提交文件，並決定駁回建議分拆」。