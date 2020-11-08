財政司司長陳茂波發表網誌，下一次大型人口普查工作將於明年六月底至八月初期間進行，範圍涵蓋全港市民，藉以編製有關本港人口的社會及經濟特徵的資料，以及詳細地區分布的最新基準統計數字。人口普查將會面對新冠疫情的特殊挑戰，可能為相關的工作帶來不明朗因素。

他指，統計處確保相關基準統計數字適時更新，對政府的政策制定非常重要。如全面了解香港最新的人口結構和年齡分布，將有助政府掌握本港人口高齡化的速度與預期是否存在落差，以至它對本港醫療、社福等各項措施的引伸影響等。

人口普查的數字，有助政府更立體地了解香港的實際情況，也為政府在考慮及制訂公共政策時，提供有用的參考。但數據並非垂手可得，而是政府統計處的同事，透過科學化、定期的抽樣調查與資料搜集，編製所得，讓政府在感覺與表面觀察之上，能有客觀的數據加深對問題的認知，也為不同持份者提供客觀的依據，以便對香港的社會與經濟現象，有更客觀、全面、深入的觀察與討論，以及進行比較和分析。

但人口普查將會面對新冠疫情的特殊挑戰，可能為相關的工作帶來不明朗因素。統計處將會進一步加強使用資訊科技以進行數據搜集的工作，例如讓普查員將收集到的數據即時輸入系統，又或提供已加密的網上問卷供市民填寫等，安排將有助提升處理效率及減低疫情傳播的風險。

陳茂波指，考慮到市民的不同需要，明年的人口普查仍需要招聘核查員、親身上門跟住戶進行面談訪問。統計處將會為所有前線的人口普查員提供適當的培訓和防護裝備，以保障他們及受訪住戶的健康和安全。