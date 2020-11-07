中國海關總署公布10月份進出口數據，以美元計價的出口總值為2371.8億美元，按年增長11.4%，較市場預期的9.2%為佳，創2019年3月以來最佳增速，比9月份增幅高1.5個百分點。進口總值則為1787.4億美元，按年增長4.7%，則差過市場預期的8.6%，較9月份增速減8.5個百分點。

貿易順差為584.4億美元，增加38.1%，因為出口表現優於進口，貿易順差較市場預期的460億美元為高。總結今年首10個月，出口總值為2.05萬億美元，按年增長0.5%，進口1.66萬億美元，按年下降2.3%，貿易順差3845億美元，增加14.2%。

今年首10個月，中國對美國出口2.48萬億元，增長3.6%；自美國進口7256.5億元，增長5.2%；對美貿易順差1.75萬億元，增加3%。中美貿易總值為3.2萬億元，增長3.9%，佔中國外貿總值的12.3%，為第三大貿易伙伴。最大貿易伙伴為東盟，對東盟出口2.11萬億元，增長7.3%；自東盟進口1.68萬億元，增長6.6%；對東盟貿易順差4279.2億元，增加10.1%。