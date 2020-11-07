美股周五早市略為回調周初升幅，不過隨着公布10月份美國失業率跌至6.9%，加上共和黨參議院領袖麥康奈爾表示國會應制定規模較小而高度針對疫情的經濟紓緩措施，帶動美股止跌回穩，道指收報28323點， 跌0.24%，標普500指數報3509點，跌0.03%，納指轉升0.04%，收報11895點。

雖然美國總統選舉至周末仍未有最終結果，不過美股已率先反彈，全周計算納指上升9%，標普500指數上升7.3%，創4月以來最大的單周升幅，道指上周亦升6.9%。華僑銀行經濟師謝棟銘指出，市場目前炒作未來白宮和參議院分屬民主和共和兩黨的故事，既排除特朗普的外交不確定性，又限制民主黨加稅政策。稅收可以保持在低點，同時或多或少推出財政刺激，帶動股市上升。

特朗普揚言入稟法院挑戰關鍵州份選舉結果，謝棟銘指這可能是市場波動的源泉，但是市場似乎完全無視了這個風險，認為拜登將在明年1月就職。不過，市場的不確定性還沒有完全結束。

電子遊戲商藝電（Electronic Arts）第三季銷售加上全年盈利預測，差過市場預期，昨日下跌7.12%。電訊商T-Mobile US去年合併Sprint後帶動客戶增長，優於下半年的業績指引，昨日上升5.37%。

恒指夜期跟隨美股做好上升0.61%，收報25876點，高水163點，ADR港股比例指數報25889點，上升0.68%。友邦（1299）ADR折合報81.42港元，比本港收市高1.14%，匯控（0005） ADR折合報34.55港元，比本港收市低0.45%。