華晨（1114）收市後公布，接獲控股股東遼寧鑫瑞通知，於昨日與一名獨立第三方簽訂協議，將手上15.35億股華晨股份悉數抵押換取貸款融資，涉及股份佔華晨總股本約30.43%。

華晨今日收報7.84元，升1.82%。

華晨母公司華晨汽車集團近期陷入債務違約危機，9月底集團進行股權結構調整，集團將所持的15.35億股華晨股份轉讓予子公司遼寧鑫瑞，遼寧鑫瑞從而成為華晨控股股東，而華晨汽車集團則仍為該筆股份法律上及實益擁有人。華晨汽車集團與遼寧鑫瑞均是遼寧省政府全資擁有的國企。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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