世華及萬華齊發盈警
文章日期：2020年11月6日 17:27
世界華文媒體（0685）及萬華媒體（0426）雙雙發出盈利預警。當中世華指，受到新冠肺炎影響，導致多國採取封城及旅遊限制，分別對旗下旅遊業務及市場上的廣告支出造成負面影響，廣告收入更顯著下降，因此預料9月底止上半年度將錄得虧損470萬至520萬美元，由盈轉虧。
至於世華旗下持股73.01%的萬華媒體方面，亦因為疫情影響導致香港經濟收縮，致廣告收入減少，料九月底止上半年的虧損按年增加約10%至880萬港元。撇除租賃修改收益170萬港元及政府保就業計劃的資助480萬港元前的虧損，則預期按年大增80%。
兩家公司的中期業績，將於11月下旬刋發。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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