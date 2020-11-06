至於世華旗下持股73.01%的萬華媒體方面，亦因為疫情影響導致香港經濟收縮，致廣告收入減少，料九月底止上半年的虧損按年增加約10%至880萬港元。撇除租賃修改收益170萬港元及政府保就業計劃的資助480萬港元前的虧損，則預期按年大增80%。

兩家公司的中期業績，將於11月下旬刋發。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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