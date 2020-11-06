吉利：10月銷量按年升8% 按月升11%
文章日期：2020年11月6日 17:22
吉利（0175）公布，10月總銷量為140,026部，按年增長約8%及按月增長約11%。首10月總銷量為1,015,498部，按年減少約7%，並達至全年經修訂銷量目標132萬部之77%。
10月總銷量中，5,826部為新能源和電氣化汽車。集團出口量按年增長超過兩倍至10,531部，於中國市場之總銷量為129,495部，按年增長約2%。
領克品牌汽車的總銷量為21,868部，按年增長約56%並連續第四個月打破該品牌歷史最高月銷量。
轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為46,040部、90,430部及3,556部。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道
恒指升17點續高於牛熊線 一周累升1605點 北水終止連續20日流入