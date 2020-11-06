吉利（0175）公布，10月總銷量為140,026部，按年增長約8%及按月增長約11%。首10月總銷量為1,015,498部，按年減少約7%，並達至全年經修訂銷量目標132萬部之77%。

10月總銷量中，5,826部為新能源和電氣化汽車。集團出口量按年增長超過兩倍至10,531部，於中國市場之總銷量為129,495部，按年增長約2%。

領克品牌汽車的總銷量為21,868部，按年增長約56%並連續第四個月打破該品牌歷史最高月銷量。

轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別為46,040部、90,430部及3,556部。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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