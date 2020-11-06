新加坡海峽時報報道，匯控（0005）上月於新加坡入稟法院，向新加坡最大石油貿易商之一的興隆集團創辦人林恩強及其一對子女，和興隆一名公司女經理索償近1.16億新加坡元（約6.62億港元）。

興隆集團受新冠肺炎疫情拖累而陷財困，拖欠多間銀行債務，其中以匯控為最大債權人，被拖欠6億美元（約46.8億港元）；集團於今年4月向法院申請破產保護。

報道指，匯控指控林恩強等人通過簽署偽造兩份收據，騙取銀行1.12億美元。兩份收據聲稱，興隆分別向中國航油（新加坡）出售了5600萬美元的汽油，以及向中石化（0386）旗下聯合石化出售了5570萬美元汽油。匯控認為，對方隱瞞了資不抵債的實情，財政報告少了8億美元損失，林恩強還叫財務部隱瞞這些損失，若出事他會負責。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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