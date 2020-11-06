太古地產（1972）公布第三季度營運數據，旗下商場金鐘太古廣場及太古城中心雖然全面出租，但是過去9個月零售銷售額則分別按年下跌38.4%及20.1%。至於東涌東薈城名店倉，租用率按年提升1個百分點至99%，過去9個月零售銷售額則跌20.8%。

至於內地商場方面，廣州太古匯的出租率與去年同期一樣，維持在99%，過去9個月的銷售額按年錄得增長27.3%；上海興業太古匯的出租率則按年跌4個百分點，只有94%，但是銷售額則在過去9個月累計增長12.7%。北京三里屯太古里的出租率有97%，按年跌3個百分點，期間零售銷售額按年跌32.1%，為眾內地商場中最多。

在香港的寫字樓方面，太古廣場的出租率相比去年底的98%，下跌4個百分點至94%，租金調幅按年上升2%，第一、二座的每平方呎租金介乎115至130元；第三座的租金則為100元。太古坊方面，出租率與去年底一樣，維持在99%，過去9個月租金升幅達12%，最新每平方呎叫價介乎40元中位數至50元中位數。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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