ESPRIT母企思捷（0330）公布，截至今年6月底止全年淨虧損擴大86.2%至39.92億元，當中持續經營業務虧損36.81億元，已終止經營業務虧損3.11億元。集團收入按年減少23.65%至98.74億元，持續經營業務每股基本虧損1.96港元。

集團指出，上半財年的財務業績與正價銷售改善、批發業務穩定及經營開支大幅度削減的預期相符，但發展被疫情打斷。今年1月起亞洲市場及部分供應鏈受影響，3至5月歐洲幾乎所有實體零售店需暫時關閉，收入急劇減少、存貨增加，惟封鎖期間租金及薪酬開支及現金流出卻持續產生。由於目前難以評估經濟環境的發展，因此未能對今個財年的表現作出預測。

集團強調，今財年首季表現已反映光明前景，目前財政焦點包括維持成本不變、營運資金管理以及創造現金流。

集團全年毛利為43.11億元，按年下跌33.69%，毛利率按年下跌6.6個百分點至43.7%。思捷指出，下半年明顯受疫情影響，今年3月中起強制關閉店舖至5月中，3至6月歐洲及北美收入按年下跌41%，去年7月至今年2月只跌11%，市場重啟後需求作受影響。

思捷今日收市報0.84元，跌0.18%。

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