彭博社報道，流亡於美國的內地富豪郭文貴近日在英國向瑞銀（UBS）提出訴訟，指控後者強迫其借孖展買入海通證券（6837），並在2015年股市大跌、海通股價插水45%時，將股票孖展斬倉，令其遭受巨大損失。郭文貴要求瑞銀賠償5億美元（約為39億港元）。瑞銀則發聲明，強烈否認指控，並將積極抗辯。

根據報道，郭文貴律師於文件中稱，瑞銀的內部政策規定，不可對高淨值投資者作出「call孖展」的舉動。該名律師又指出，此前在一宗平保（2318）進行的交易中，瑞銀同意不對其斬倉。

郭文貴於文件中稱，自己此前未有發現瑞銀在合約中加入了所謂「call孖展」、即強制斬倉的條款。郭文貴又表示，瑞銀建議自己透過中介進行交易，便可以不需要披露持倉，因此買賣海通股份是通過一隻具國有背景的基金進行，但在強制沽出股份後，瑞銀便要求郭文貴承擔損失。

郭文貴早年經營房地產致富，並與中共高層關係緊密，隨後與高官反目，流亡至美國，現時則在社交媒體高調批評中國政權。近年報道則顯示，郭文貴與美國總統特朗普前政治顧問班農（Steve Bannon）關係緊密，更傳因此遭到聯邦調查局（FBI）調查。

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