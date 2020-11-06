據港交所數據，今日港股通淨賣出金額為3.38億元，是繼9月24日後再度錄得淨流出。

今日上海港股通買賣盤相若，最終輕微淨流出100萬元；而深圳港股通則有3.37億元淨賣出。

此前，自9月25日至昨日，港股通連續20個交易日錄得淨買入，合計達990億元，其中在美國大選前夕淨流入規模加大，例如10月29日單日淨買入達113.14億元，本周一至周三都有逾70億元淨買入，但昨日大選明朗化、港股大升，北水淨流入則減至13億元，至今日終錄得淨流出。

滬深股通方面則錄得淨買盤，今日外資淨買入A股39.81億元人民幣。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

恒指升17點續高於牛熊線 一周累升1605點 北水終止連續20日流入

盛滙基金770萬沽海濱花園舗 2個月升近五成

恒大冀分拆恒大物業最快下周獲批

渣打CEO︰拜登當選可緩和中美局勢

渣打擬「在家工作」恆常化 港員工明年初起可申請

陳茂波指一直監督資金流入 至今沒特殊情況

小米王川退任子公司法定代表人

【有片：埋身擊】國指調整後挑戰阻力

人行：首10個月金融系統讓利1.25萬億

【有片：選股王】民主黨奪參議院機會增 有利金價 紫金可伺機收集

日清首九個月純利升25% 香港收入升11.6%