北水連續淨流入20天後斷纜
文章日期：2020年11月6日 16:37
據港交所數據，今日港股通淨賣出金額為3.38億元，是繼9月24日後再度錄得淨流出。
今日上海港股通買賣盤相若，最終輕微淨流出100萬元；而深圳港股通則有3.37億元淨賣出。
此前，自9月25日至昨日，港股通連續20個交易日錄得淨買入，合計達990億元，其中在美國大選前夕淨流入規模加大，例如10月29日單日淨買入達113.14億元，本周一至周三都有逾70億元淨買入，但昨日大選明朗化、港股大升，北水淨流入則減至13億元，至今日終錄得淨流出。
滬深股通方面則錄得淨買盤，今日外資淨買入A股39.81億元人民幣。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道
恒指升17點續高於牛熊線 一周累升1605點 北水終止連續20日流入
【有片：選股王】民主黨奪參議院機會增 有利金價 紫金可伺機收集