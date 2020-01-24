恒指連續兩日收市企於250天線(25413.19點)之上，加上本周累升1605點，全日窄幅波動，同時，北水亦終止連續20日流入。科指跑輸恒指。

恒指今早高開54點，最多升104點，低位跌154點，收市升17點或0.07%，報25712點，成交金額1645億元，較上日減少6.86%；國指升18點或0.18%，報10497點。恒生科技指數收報8152點，跌0.36%。

藍籌32隻升，16隻下跌，2隻無升跌。小米（1810）升3.51%，收報25.1元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻36點；純利大跌六成的阿里巴巴（9988）跌4.28%，收報282元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

恒生科技指數成份股13隻升，15隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報33.9元，升9.35%；跌幅最大的是閱文（0772）收報60元，跌6.47%。

北水南下合計淨流出3.38億元，終止連續20日流入；南水北上合計淨流入39.81億元人民幣，較上日減少63.8%，連續第5日流入，累計流入214.16億元。

恒指過去5個交易日累升6.65%或1605點，表現最佳的是吉利（0175），累升31.28%，其次為九龍倉置業（1997）、舜宇（2382），分別升15.13%及14.66%。而表現最差亦是唯一一隻下跌的是阿里，累跌3.82%，其次為石藥集團（1093）、恒安（1044），分別升1.1%及1.86%。

國指過去5個交易日累升7.55%或737點，表現最佳的是吉利，累升31.28%，其次為安踏（2020）、舜宇，分別升18.5%及14.6%。而表現最差同時是國指唯一下跌的成份股，亦是阿里，累跌3.8%，其次為石藥、華潤啤酒（0291），分別升1.1%及1.66%。

中午公布業績的日清食品（1475）首九個月純利升25%，收報7.61元，跌0.91%。

雖然仍有許多公司準備IPO，但失去螞蟻的港交所（0388）收報381元，跌0.57%。

融創中國（1918）分拆物管股融創服務（1516），融創中國收報32.15元，跌1.38%；而冀分拆恒大物業最快下周獲批的恒大（3333）收報16.48元，升0.37%。

海底撈（6862）申請池底撈、渠底撈、海底撿等263個商標。海底撈收報56.5元，跌1.74%。

HKTVmall上月GMV錄5.13億元 按月回升7.3%，另外，佐丹奴（0709）成首間接受HKTVmall電子錢包零售商，香港電視（1137）收報11.9元，無升跌；佐丹奴收報1.24元，跌0.8%。

永利澳門（1128）第三季由盈轉虧蝕2.8億美元，10月EBITDA收支平衡。永利澳門收報11.74元，升0.69%。

李寧（2331）創辦人李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權。李寧（2331）創上市新高，見45.3元，收報45.05元，升4.28%。

續炒汽車股，吉利曾創52周高，見22.15元，收報20.9元，跌2.34%；比亞迪股份（1211）創上市新高，見210元，收報194元，跌1.62%；升幅最勁的則是東風集團股份（0489）收報7.6元，升26.67%。

破頂股包括藥明康德（2359）創上市新高，見135.4元，收報133元，跌0.08%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見15.3元，收報15.2元，升4.11%；紫金礦業（2899）創52周高，見6.79元，收報6.68元，升6.71%；嘉里物流（0636）創上市新高，見16.8元，收報16.6元，升4.67%；中遠海控（1919）創52周高，見6.1元，收報5.85元，無升跌。

科指破頂股包括，騰訊（0700）創上市新高，見627元，收報614.5元，跌1.68%；京東（9618）創上市新高，見364.2元，收報358.2元，跌0.78%；金蝶（0268）創上市新高，見24.7元，收報23.8元，跌0.83%。

藍籌破頂股包括藥明生物（2269）創上市新高，見242元，收報235元，跌1.18%；吉利；創科實業（0669）創上市新高，見115元，收報113元，跌1.65%；騰訊；申洲國際（2313）創上市新高，見147.1元，收報142.6元，跌0.28%；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見41.35元，收報40.25元，跌1.59%。

國指破頂股包括，吉利、騰訊、龍湖集團（0960）創上市新高，見47.6元，收報47.5元，升1.17%；安踏、申洲蒙牛、新奧能源（2688）創上市新高，見101.3元，收報101.1元，升0.5%；招商銀行（3968）創上市新高，見46.6元，收報45.9元，跌1.29%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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