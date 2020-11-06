彭博引述消息指，恒大（3333）分拆的恒大物業，計劃尋港交所批准其20億美元(155億港元)至30億美元(232.5億港元)IPO，希望最快下周獲批，集資額將視乎市況而定。

消息指，磋商仍在進行之中，股票發售規模和時間表等細節可能仍會改變。報道向恒大一位代表查詢，但暫無法回應置評請求。

恒大物業9月份正式向港交所遞交了上市申請。根據初步招股說明書，中國恒大集團持有該物業管理公司約72%的股份。

華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信證券和海通國際是此次發行的聯席保薦人。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

渣打CEO︰拜登當選可緩和中美局勢

渣打擬「在家工作」恆常化 港員工明年初起可申請

陳茂波指一直監督資金流入 至今沒特殊情況

小米王川退任子公司法定代表人

【有片：埋身擊】國指調整後挑戰阻力

人行：首10個月金融系統讓利1.25萬億

【有片：選股王】民主黨奪參議院機會增 有利金價 紫金可伺機收集

日清首九個月純利升25% 香港收入升11.6%

恒指半日跌46點 科指跑輸 比亞迪、騰訊、吉利、蒙牛等破頂後回吐

佐丹奴成首間接受HKTVmall電子錢包零售商

港元拆息全線向下 1個月Hibor跌至逾4年新低

永利澳門：第三季由盈轉虧 蝕2.8億美元 10月EBITDA收支平衡