恒大冀分拆恒大物業最快下周獲批
文章日期：2020年11月6日 16:06
彭博引述消息指，恒大（3333）分拆的恒大物業，計劃尋港交所批准其20億美元(155億港元)至30億美元(232.5億港元)IPO，希望最快下周獲批，集資額將視乎市況而定。
消息指，磋商仍在進行之中，股票發售規模和時間表等細節可能仍會改變。報道向恒大一位代表查詢，但暫無法回應置評請求。
恒大物業9月份正式向港交所遞交了上市申請。根據初步招股說明書，中國恒大集團持有該物業管理公司約72%的股份。
華泰國際、瑞銀、農銀國際、建銀國際、中信證券和海通國際是此次發行的聯席保薦人。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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