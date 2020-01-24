渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受彭博訪問時指，如果新一屆美國政府由拜登領導，則更有可能與中國接觸，以緩和過去4年來一直在加劇的一些緊張局勢，美國與中國打交道的方式也將有更多的「一致性」。

「我是個樂觀主義者，我的希望是中美兩國將通過接觸，開始就雙方都認識到的基本情況採取行動，那就是合作，而非單純的競爭，將對這個世界和每個國家都更有益」，但溫拓思說，不認為競爭會完全消失，緊張局勢也可能還會繼續，而且中國也「不認為拜

登勝選會有太大區別」。

今年第三季，渣打集團在多個主要地區的稅前基本溢利均下跌或虧損擴大，例如香港、新加坡及英國，但集團在中國的稅前基本溢利，按年上升一倍。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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