渣打擬「在家工作」恆常化 港員工明年初起可申請

新冠疫情催生「在家工作」新常態，渣打銀行（2888）今日宣布，擬將彈性工作安排恆常化。在新安排下，集團將就員工的工作時數、日數和地點提供靈活選擇，包括在渣打辦公室、接近辦公室的工作點或在家工作，集團正夥拍一個第三方夥伴，以提供額外的「近家」辦公空間。

集團指，新安排由2021年初開始，首先在9個地區推行，包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國和印度的環球商業服務中心，員工將可以正式申請靈活工作模式安排。不過，基於職能性質，部分員工必須全部時間都在辦公室工作。

參與首階段計劃的市場佔渣打總員工數目約54%，其餘階段則會在2021年第四季和2022年中推出，所涉及的市場將有待落實，目標在2023 年前將計劃覆蓋率提升至90%，即55個市場中約7.5萬名員工。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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