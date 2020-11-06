渣打擬「在家工作」恆常化 港員工明年初起可申請
文章日期：2020年11月6日 15:38
新冠疫情催生「在家工作」新常態，渣打銀行（2888）今日宣布，擬將彈性工作安排恆常化。在新安排下，集團將就員工的工作時數、日數和地點提供靈活選擇，包括在渣打辦公室、接近辦公室的工作點或在家工作，集團正夥拍一個第三方夥伴，以提供額外的「近家」辦公空間。
集團指，新安排由2021年初開始，首先在9個地區推行，包括英國、美國、香港、新加坡、阿聯酋，以及在波蘭、馬來西亞、中國和印度的環球商業服務中心，員工將可以正式申請靈活工作模式安排。不過，基於職能性質，部分員工必須全部時間都在辦公室工作。
參與首階段計劃的市場佔渣打總員工數目約54%，其餘階段則會在2021年第四季和2022年中推出，所涉及的市場將有待落實，目標在2023 年前將計劃覆蓋率提升至90%，即55個市場中約7.5萬名員工。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道
【有片：選股王】民主黨奪參議院機會增 有利金價 紫金可伺機收集
恒指半日跌46點 科指跑輸 比亞迪、騰訊、吉利、蒙牛等破頂後回吐
永利澳門：第三季由盈轉虧 蝕2.8億美元 10月EBITDA收支平衡
多買家有興趣競購高銀九龍灣物業 遞意向書截止日期延至11月18日
美議息後美元貶值 人民幣再破頂 人行逆回購淨回籠1900億元
港股ADR升106點 留意阿里、科技股 日清業績 下周領展、港交所