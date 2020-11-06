財政司司長陳茂波接受中新社專訪表示，自今年4月以來，已有3000多億元流入香港，香港銀行體系總結餘數字於上月已錄得2016年以來的新高，至今達4000多億。對於有人猜測大量流入的資金未來會一起離開，對聯匯制度帶來衝擊。陳茂波稱，錢進來就給其港幣，拿來的美元還是投放在美元的資產，「我們隨時做好準備，你進來隨便進來，你要走隨便走，都能給你兌換，也不會對我們的金融穩定造成影響」。

陳茂波指出，最近半年有不少境外上市的內地企業來港二次上市，而且排隊過來的還不少，中間有一些規模亦比較大，過程中流進來的資金及社會動起來的資金也不少。政府對此都很小心監督，沒有看見什麼特殊情況。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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