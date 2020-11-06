根據內地平台「天眼查」資料，小米集團（1810）聯合創始人王川退任旗下全資子公司北京小米電子產品的法定代表人，並從主要人員名單中退出，最新法定代表人為小米副總裁張峰。今年5月，王川接替「二當家」林斌，成為公司的法人代表。

公司同時擴充經營範圍，除了此前的委託生產智能機頂盒、家用空調、智能電視、家用影視設備及電子產品外，也新增手機相關業務，包括手機、手機技術開發、通訊設備維修和通信設備製造。

小米現報24.95元，升2.89%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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