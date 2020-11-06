人民銀行副行長劉國強今日出席政策例行新聞會表示，根據人行和銀保監的數據測算，今年首10個月，金融系統通過降低利率為實體經濟讓利約6250億元人民幣（下同）、通過中小企業延期還本付息和普惠小微信用貸款讓利大約2750億元，連同減少收費、支持企業進行重組和債轉股等措施，已向實體經濟讓利約1.25萬億元。預計全年可實現讓利1.5萬億元的目標。

就讓利措施會否調整或延續，劉國強指出，雖然中國經濟正復蘇，而國際間亦有共識，同意特殊時期的政策不能長期化，退出是遲早也是必須，但退出的時機和方式需要進行認真評估，主要是根據經濟恢復的狀況進行評估。

劉國強表示，下一步的政策，總體上要繼續保持鬆緊適度，政策調整亦要基於對經濟狀況的準確評估，不能倉促和弱化金融服務實體經濟的效果，另外也不能出現政策懸崖，政策突然中斷可能會令很多方面都適應不了。所以調整政策要評估，要考慮一連串因素。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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