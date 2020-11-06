恒指跌46點，收報25649點，成交金額953億元。美股續升，但期貨回吐納指跌逾1%，民主黨有機會多拿下參議院一席，過半數的機會增加，股市回吐，債息略升。港股急升多時終稍作整固，高升股沽壓較大，比亞迪（1211）突破200元後倒跌，汽車股整體亦偏弱，僅大落後的東風（0489）大升17%。

阿里（9988）績後在美股價跌4%，港股這邊續弱跌3.6%。騰訊（0700）新高後也倒跌，小米（1810）強勢升2%。字節跳動入股掌閱，閱文（0772）大跌7.3%。匯控則升彈升2%。昨日大升的中興通訊（0763）今早先跌後升2.7%，反彈力度和勢頭不俗。

另外，今早金礦股、有色金屬股亦強勢。若民主黨最終能拿下參議院，則通過大規模刺激方案的機會將增加，這將有利金價。整體上，金價仍處於高位區間波動，向上突破不易，金礦股普遍走勢相近，但紫金（2899）表現卻相當突出，反覆上升累創52周高位。

集團首三季純利按年增長52.1%至45.72億元（人民幣，下同），若扣除非經常性損益，純利增長69.5%至46.66億元。公司首三季礦山產金按年增加0.2%至29463千克，平均單價每克增加24.9%至362.24元，毛利率增加12.27個百分點至51.41%。礦山企業的綜合毛利率為47.27%，按年增3.7個百分點；前三季度綜合毛利率為11.48%，按年升0.14個百分點。

經營數據相當理想，與集團在金價低潮時不斷在全球收購有關。當時市場並不看好連串收購行動，但隨着金價起飛，多年的努力變成今天的巨大利好。現時紫金在12個國家投資開發礦業項目，佔集團利潤已超40%。當中最重頭的會是2019年底收購的哥倫比亞武里蒂卡(Buriticá)金礦。該項目預計2021年可年產9噸黃金，若金價維持在高位甚至進一步走高，集團明年盈利都有望大增。

走勢上，紫金升勢太強，已突破周線圖保歷加通道頂部，現處於約6.5元。以往出現這個走勢後，都會回調重返通道內。若能稍為回順，已可趁機收集。

張兆聰

明報首席評論員