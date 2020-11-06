擁有「合味道」、「出前一丁」等品牌的日清食品（1475）公布截至九月底的九個月業績，中期純利為2.64億元，按年升近25%，每股盈利為24.58港仙，不派息。

集團首九個月收入為26.86億元，按年增加14.4%，當中香港業務收入增長11.6%，主要歸因於顧客更傾向於待在家中，導致對大多數類別即食麵及冷凍食品的需求激增。中國業務收入則增加16.3%，按當地貨幣計則增長19.9%，主要由於杯麵及香港製造的袋裝即食麵銷量增長。

分部業績方面，集團香港的首九個月為1.37億元，按年升70.8%，中國的首九個月近2.1億元，按年升18%。

集團首九個月的毛利率為33.4%，較2019年同期的32.8%提高0.6%，主要是水電煤等費用減少、主要原材料價格相對穩定及香港產品組合的變化，但被成品採購量增加所抵銷。

日清今日早市無升跌，報7.68元。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

恒指半日跌46點 科指跑輸 比亞迪、騰訊、吉利、蒙牛等破頂後回吐

佐丹奴成首間接受HKTVmall電子錢包零售商

港元拆息全線向下 1個月Hibor跌至逾4年新低

永利澳門：第三季由盈轉虧 蝕2.8億美元 10月EBITDA收支平衡

新東方IPO定價1190元 國際部分認購不足

螞蟻A股認購退錢有息收 「暫緩」後有條件考慮是否重啟IPO

多買家有興趣競購高銀九龍灣物業 遞意向書截止日期延至11月18日

美議息後美元貶值 人民幣再破頂 人行逆回購淨回籠1900億元

金管局：美息不變符市場預期 貨幣市場保持有序運作

恒指升54點 阿里巴巴跌4.01% 港視升2.5%

港股ADR升106點 留意阿里、科技股 日清業績 下周領展、港交所

聯儲局維持息率、買債規模不變 鮑威爾稱或需更多貨幣財政支持

聯儲局維持息率不變 憧憬美大選結果利好 美股連升4日 道指升542點