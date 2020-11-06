日清首九個月純利升25% 香港收入升11.6%
文章日期：2020年11月6日 12:33
擁有「合味道」、「出前一丁」等品牌的日清食品（1475）公布截至九月底的九個月業績，中期純利為2.64億元，按年升近25%，每股盈利為24.58港仙，不派息。
集團首九個月收入為26.86億元，按年增加14.4%，當中香港業務收入增長11.6%，主要歸因於顧客更傾向於待在家中，導致對大多數類別即食麵及冷凍食品的需求激增。中國業務收入則增加16.3%，按當地貨幣計則增長19.9%，主要由於杯麵及香港製造的袋裝即食麵銷量增長。
分部業績方面，集團香港的首九個月為1.37億元，按年升70.8%，中國的首九個月近2.1億元，按年升18%。
集團首九個月的毛利率為33.4%，較2019年同期的32.8%提高0.6%，主要是水電煤等費用減少、主要原材料價格相對穩定及香港產品組合的變化，但被成品採購量增加所抵銷。
日清今日早市無升跌，報7.68元。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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