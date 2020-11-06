經過昨日大升後，恒指今早表現平靜，高開54點後，曾升最多104點，高見25799.97點，低位跌89點。半日跌46點或0.18%，報25649點，仍高於250天線( 25412.94點)，成交金額953億元；國指跌31點或0.3%，報10447點。恒生科技指數收報8070點，跌1.36%。

藍籌26隻升，21隻下跌，3隻無升跌。匯控（0005）升2.2%，收報34.9元，是升幅最大的藍籌，同時，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻42點；車股回吐，吉利（0175）跌3.97%，收報20.55元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）創上市新高，見627元，半日倒跌2.32%，收報610.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低67點。

科技股回吐，恒生科技指數成份股11隻升，19隻下跌。升幅最大的是中興（0763）收報21.25元，升2.66%；跌幅最大的是閱文（0772）收報59.45元，跌7.33%。

阿里巴巴（9988）上季淨利潤跌六成，阿里巴巴收報284元，跌3.6%。

日清食品（1475）績前收報7.68元，無升跌；而下周一公布業績的領展（0823）收報62.45元，升1.71%；下周三公布的港交所（0388）收報381.2元，跌0.52%；中芯（0981）收報23.65元，跌1.25%。

藍籌破頂股包括，藥明生物（2269）創上市新高，見242元，收報232元，跌2.44%；吉利創52周高，見22.15元，收報20.55元，跌3.97%；創科實業（0669）創上市新高，見115元，收報113元，跌1.65%；騰訊；申洲國際（2313）創上市新高，見147.1元，收報141.8元，跌0.84%；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見41.35元，收報40.1元，跌1.96%。

國指破頂股包括，吉利、騰訊、龍湖集團（0960）創上市新高，見47.45元，收報47.2元，升0.53%；安踏體育（2020）創上市新高，見102元，收報100.5元，升3.88%；申洲、蒙牛；新奧能源（2688）創上市新高，見101.2元，收報100元，跌0.6%；招商銀行（3968）創上市新高，見46.6元，收報46.05元，跌0.97%。

其他破頂股包括，比亞迪股份（1211）創上市新高，見210元，收報189元，跌4.16%；藥明康德（2359）創上市新高，見135.4元，收報130.6元，跌1.88%；金蝶國際（0268）創上市新高，見24.7元，收報23.15元，跌3.54%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.9元，收報14.84元，升1.64%；京東（9618）創上市新高，見364.2元，收報357.2元，跌1.05%；紫金礦業（2899）創52周高，見6.79元，收報6.71元，升7.19%；嘉里物流（0636）創上市新高，見16.8元，收報16.28元，升2.65%；中遠海控（1919）創52周高，見6.1元，收報6.02元，升2.91%。

融創中國（1918）分拆的物管股融創服務（1516）下周一招股，每手入場費1.2萬。融創中國10月合同銷售金額增9.3%。融創中國收報32.05元，跌1.69%。

海底撈（6862）申請池底撈、渠底撈、海底撿等263個商標。海底撈收報56.4元，跌1.91%。

HKTVmall上月GMV錄5.13億元 按月回升7.3%，香港電視（1137）收報11.82元，跌0.67%。

中海外（0688）10月合約物業銷售額升逾20%。收報20.3元，升1.81%。

李寧（2331）創辦人李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權。收報44.4元，升2.78%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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