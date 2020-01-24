佐丹奴成首間接受HKTVmall電子錢包零售商
文章日期：2020年11月6日 12:10
佐丹奴（Giordano，0709）公布，香港門市接受香港電視（1137）旗下HKTVmall發展的電子錢包「HKTVpay」作為支付方式。公司指，為慶祝雙方的持續合作，使用任何信用咭連接HKTVpay錢包於Giordano旗下的香港門市付款的客戶，均可獲得5%的Mall Dollar回贈。
HKTVpay是香港電視提供的一項新的手機支付和電子錢包服務，允許用戶在HKTVmall的O2O門市及其他零售合作夥伴代替現金的電子付款方式。
佐丹奴指，公司被誠邀成為首間可接受HKTVpay作為付款方式的指定零售合作夥伴。而為慶祝公司與香港電視之間的持續合作，使用任何信用咭連接HKTVpay錢包而在公司旗下的香港門市付款之客戶，均可獲得5%的Mall Dollar回贈到其HKTVmall帳戶中，該MallDollar現金回贈，適用於HKTVmall 作購物付款使用。
Giordano指，會堅定不移地加強數據化業務和提升業務的電子商務能力，並為股東創造更多的價值。鑑於網上業務的需求不斷增長，有信心可以通過HKTVmall及其他網上平台進一步加強電子商貿。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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