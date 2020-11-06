港元拆息全線向下 1個月Hibor跌至逾4年新低
文章日期：2020年11月6日 11:26
港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌3.79點子至0.20881%，是2016年5月27日後最低，當日報0.19929%。
港元現報7.7531元貶值7點子，曾貶值最多20點子，報7.7544元，亦曾升值最多2點子，報7.7522元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.97點子至0.04027%；1星期HIBOR跌1.03點子至0.10446%；2星期HIBOR跌1.13點子至0.14464%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.29點子至0.42286%；6個月期HIBOR跌1.34點子至0.61536%；12個月期HIBOR跌1.07點子至0.78988%。
美元指數現報92.633升值0.108點或0.12%。
美元1個月期LIBOR報0.13613%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0727%，連續2日收窄，利差是2020年8月24日後最低，當日差距為0.0725%。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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