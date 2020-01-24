永利澳門（1128）母公司公布業績，其中，永利澳門第三季由盈轉虧，蝕2.8億美元，去年同期賺1.03億美元。經調整後的物業EBITDA由去年的3.01億美元，轉為蝕1.12億美元。經營收益總額大減93.7%，至6706.9萬美元。

Wynn Resorts, Limited行政總裁馬德承表示，在澳門，入境限制已開始逐步審慎放寬，使公司能夠在10月取得EBITDA收支平衡。堅信，隨著步入2021年，消費者需求回歸將使澳門持續受益。

永利澳門報11.96元，升2.57%，其他濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）報13.4元，跌1.33%；美高梅中國（2282）報10.12元，升0.4%；澳博控股（0880）報8.52元，跌0.47%；銀河娛樂（0027）報55.75元，無升跌；金沙中國（1928）報29.65元，升0.85%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

新東方IPO定價1190元 國際部分認購不足

螞蟻A股認購退錢有息收 「暫緩」後有條件考慮是否重啟IPO

多買家有興趣競購高銀九龍灣物業 遞意向書截止日期延至11月18日

美議息後美元貶值 人民幣再破頂 人行逆回購淨回籠1900億元

金管局：美息不變符市場預期 貨幣市場保持有序運作

恒指升54點 阿里巴巴跌4.01% 港視升2.5%

港股ADR升106點 留意阿里、科技股 日清業績 下周領展、港交所

聯儲局維持息率、買債規模不變 鮑威爾稱或需更多貨幣財政支持

聯儲局維持息率不變 憧憬美大選結果利好 美股連升4日 道指升542點