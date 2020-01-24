永利澳門：第三季由盈轉虧 蝕2.8億美元 10月EBITDA收支平衡
文章日期：2020年11月6日 11:18
永利澳門（1128）母公司公布業績，其中，永利澳門第三季由盈轉虧，蝕2.8億美元，去年同期賺1.03億美元。經調整後的物業EBITDA由去年的3.01億美元，轉為蝕1.12億美元。經營收益總額大減93.7%，至6706.9萬美元。
Wynn Resorts, Limited行政總裁馬德承表示，在澳門，入境限制已開始逐步審慎放寬，使公司能夠在10月取得EBITDA收支平衡。堅信，隨著步入2021年，消費者需求回歸將使澳門持續受益。
永利澳門報11.96元，升2.57%，其他濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）報13.4元，跌1.33%；美高梅中國（2282）報10.12元，升0.4%；澳博控股（0880）報8.52元，跌0.47%；銀河娛樂（0027）報55.75元，無升跌；金沙中國（1928）報29.65元，升0.85%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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