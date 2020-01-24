螞蟻集團（6688）暫緩A+H上市，香港投資者已收回部分款項，退款正常地並沒有計利息，不過，公司於上交所發的公告則顯示，有另類「同股不同權」情況，A股投資者退款原來有息收。

螞蟻集團公告指，發行人及聯席主承銷商將按照投資者繳納的新股認購資金及相應的新股配售經紀佣金（如有）並加算銀行同期存款利息返還投資者。今日啟動退款，資金於9日退回。

另外，未「撤回」上市，只「暫緩」上市的螞蟻集團，亦於公告內表示考慮是否重啟IPO。

公告指，暫緩IPO後，螞蟻集團在首次公開發行股票註冊同意批复的有效期內，在對相關會後事項充分核查和評估的基礎上，視情況決定是否重新啟動發行並及時公告。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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