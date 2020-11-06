美聯儲維持息口、買債規模不變，主席鮑威爾又指，可能需要貨幣和財政進一步的支持，刺激美元指數隔晚曾大跌0.99%，見7月27日後最大跌幅，離岸人民幣曾升值最多0.13%，升值至6.6003元，是2018年6月27日6.5766元後最強。

今早，人民幣兌美元中間價報6.6290元，弱過預期的6.6215，離岸人民幣一度貶值最多118點子，見6.621，現報6.6160，貶值0.1%。

另外，人行今早進行3200億元人民幣逆回購操作，淨回籠1900億元，4000億到期MLF仍待月中續作。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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