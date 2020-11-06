美國維持息率不變，金管局發言人表示，美聯儲維持利率不變屬市場預期之内的決定，亦符合美國現行貨幣政策方向。儘管美國貨幣政策維持寬鬆，環球金融市場仍會受其他因素影響，例如疫情發展及美國政府在總統選舉後的政策方向等。

金管局發言人指，港元拆息維持穩定。自4月以來，港元體系錄得超過3,800億港元的淨資金流入。銀行體系流動性充裕，貨幣市場保持有序運作。

金管局發言人指，港元匯率繼續貼近強方兌換保證水平，市場未來對港元的需求將取決於經濟及金融市場活動的程度。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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