恒指升54點 阿里巴巴跌4.01% 港視升2.5%
文章日期：2020年11月6日 09:32
恒指升54點或0.21%，報25750點，成交金額43億元；國指升13點或0.12%，報10491點。恒生科技指數收報8200點，升0.23%。
藍籌32隻升，10隻下跌，8隻無升跌。金沙中國（1928）升3.4%，報30.4元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）上季淨利潤跌六成，開市跌4.01%，報282.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低52點。友邦（1299）升2.12%，報82元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻53點。
今日公布業績公司主要有，日清食品（1475），日清食品開市報7.75元，升0.91%；而下周一會有領展（0823），領展開市報61.4元，無升跌；下周三更有港交所（0388）、中芯（0981），港交所開市報384元，升0.21%；中芯開市報24.2元，升1.04%。
融創中國 （1918） 分拆的物管股融創服務 （1516） 下周一招股，每手入場費1.2萬。融創中國10月合同銷售金額增9.3%。融創（1918）開市報32.55元，跌0.15%。
海底撈（6862）申請池底撈、渠底撈、海底撿等263個商標。海底撈（6862）開市報57.5元，無升跌。
HKTVmall上月GMV錄5.13億元 按月回升7.3%，香港電視（1137）開市報12.2元，升2.52%；。
中海外（0688）10月合約物業銷售額升逾20%。中海外開市報20元，升0.3%。
李寧（2331）創辦人李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權。李寧開市報44.95元，升4.05%；創上市新高，見44.95元。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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