港股ADR升106點 留意阿里、科技股 日清業績 下周領展、港交所
文章日期：2020年11月6日 09:00
美股向上，港股ADR升106點或0.41%，報25802點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.28%，折合報626.73元；匯控（0005）跌0.01%，折合報34.15元；建行（0939）升0.68%，折合報5.82元。
美國維持息口、買債規模不變，美元貶值，人民幣升值。美期現跌0.3%至0.4%。日股現升0.12%，韓股現升0.04%，澳股現升0.61%。
今日焦點股份可留意：
今日公布業績公司主要有，日清食品（1475），而下周一會有領展（0823），下周三更有港交所（0388）、中芯（0981）。
短片平台快手申上市，日活躍用戶3.02億。
融創中國（1918）分拆的物管股融創服務（1516）下周一招股，每手入場費1.2萬。融創中國10月合同銷售金額增9.3%。
阿里巴巴（9988）上季淨利潤跌六成，ADR盤前跌近2%。
海底撈（6862）申請池底撈、渠底撈、海底撿等263個商標。
HKTVmall上月GMV錄5.13億元 按月回升7.3%，留意香港電視（1137）。
中海外（0688）10月合約物業銷售額升逾20%。
李寧（2331）創辦人李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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