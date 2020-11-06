美國聯儲局宣布維持息率不變，會後議息聲明與9月16日的變化不大，資產購買規模也維持不變，並重申過去承諾，即「至少以目前的速度」，在未來幾個月內增持美國國債和抵押貸款支持證券。目前，每月買債規模約為1200億美元。另外，聯儲局主席鮑威爾於記者會表示，可能需要貨幣和財政進一步的支持。

今次議息聲明主要不同之處分別包括，經濟活動和就業由上月的「在最近幾個月有所回升」轉為「就業繼續復蘇」；整體金融狀況近由「近幾個月出現改善」轉為「依然寬鬆」。

而相同的包括維持息口在0%至0.25%；將使用全部工具來支持美國經濟，從而促進其充分就業和物價穩定的目標；疫情為美國乃至全世界造成巨大的民生和經濟困難；經濟路徑將在很大程度上取決於疫情發展，目前的公共衛生危機將在近期內繼續拖累經濟活動、就業和通脹，並對中期經濟前景構成相當大的風險。

聯儲局重申，如果出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會將準備適當調整貨幣政策立場，在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將繼續監測後續信息對經濟前景的影響。而委員會的評估將考慮廣泛的信息，包括公共衛生信息、勞動力市場狀況指標、通脹壓力與通脹預期指標，以及金融和國際動態發展。

鮑威爾表示，經濟增速6月以來的放緩並非意料之外，對當前下行風險盛行感到擔憂，聯儲會將修改經濟預測摘要，聯儲會將在會議期間發布預測的全部細節，將增加兩個段落描述風險的發展過程

鮑威爾又指，可能需要貨幣和財政進一步的支持，又認為，當前資產購買速度適合經濟和市場，及指聯儲局在貨幣政策上還沒有彈儘。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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