港股表現強勁，內房、科技股大漲成為焦點；內房大彈後仍然在偏低位置，看似吸引，但與其吼殘殘的內房股，倒不如在如日中天的科網股中追落後。

恒指昨高開614點後回順，很快在25,343點找到支持回升，以全日最高位收市，收報25,695點，升809點或3.25%；國指升3.76%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升3.57%、2.87%，整體表現強勁。大市成交1767億元，連續兩日高於60天平均四成，資金入市意欲旺盛。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率93比7，升逾3%佔上升股份近四成；陽燭對陰燭為71比29，大市升勢全面，買盤動力強，但也有不少股份高開後無以為繼，有近三成股份低於開市價呈陰燭收市。

內房及物管升逾6%表現最強

恒指繼今年7月後再次升破兼高收於250天線（現約25,419點）之上，儘管對中期展開升浪有很大保留，但短線上升動力強，確有機會上試兩萬六關口甚至下半年高位約26,800點；短線250天線成關鍵支持。不過，市場焦點並不在以舊經濟為主導的恒指國指，恒指科技指數（恒科指）昨升逾半成創新高，但有一行業比科技股更強。

本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，當中只有兩成多的升幅超過3%，可以跟得上或跑贏恒指；內房及物管升逾6%表現最強，其次科技器材、汽車及相關、軟件服務、環保及新能源升逾半成。另博彩及消閒、航運物流、紡織及服飾升約3%。

美團京東昨天買盤強勁

代表大型內房股的恒生中國內地地產指數（內房股指）昨天升6.46%，表現同樣比恒科指強。不過，若把內房股指、恒科指以及涵蓋港股總市值最高的95%的恒指綜合指數比較，下半年來，內房股指反覆下滑，直到10月底低位反彈；恒科指則經過7至11月初整固，昨天升穿橫行區間頂部。順勢吼向上突破的恒科指，比博低殘內房股繼續反彈為佳。當然，恒科指相比基準的綜合指數，波幅明顯較大，風險也較高。

中興通訊升穿20元 可看高一線

強勢的科網股有昨天提到向好趨勢更為明朗的美團（3690）、京東（9618），昨天買盤強勁，呈明顯的大陽燭大成交向上。軟件、互聯網股中，金山軟件（3888）、微盟（2013）的買盤同樣強勁，金山軟件蠢蠢欲動上試區間頂部45元，微盟回升至50天線，前者較為可取。科技器材股中，比亞迪電子（0285）、華虹半導體（1347）升抵37.5元及31.5元阻力，要觀察可否突破，中興通訊（0763）則率先升穿20元關口阻力，可看高一線。

[劉思明 數據尋寶]

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

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報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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