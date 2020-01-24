美國聯儲局宣布將維持息率不變，會後發表的聲明延續9月格局，內容幾無變化，再次暗示在實現充分就業和通脹率達到2%這兩個目標之前都會維持利率在近零水平不變。美股連升4日，科技股大漲，因投資者押注美國潛在選舉結果將意味著不會有大幅加稅或監管規定調整。

道瓊斯工業平均指數收漲542點，升幅1.95%，報28390點。標普500指數收漲67點，升幅1.95%，報3510點。納斯達克綜合指數收漲300點，或2.59%，報11890點。

道指高開235點後，曾升最多647點，收市價是10月16日後收市新高，連升4日，累計升1888.58點；標指收市見10月13日後收市新高，連升4日，累計升240.49點；納指收市則見9月2日後收市新高，同樣連升4日，累計升979.337點。

salesforce升3.78%，報260.22美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而聯合健康跌0.05%，報354.4元，拖低道指1點。

科技股方面，蘋果收市報119.03元，升3.54%，谷歌母公司Alphabet收市報1762.5元，升0.95%，亞馬遜收市報3322元，升2.49%，Facebook收市報294.68元，升2.54%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.05%，報367點。德國DAX指數收漲1.98%，報12568點；法國CAC 40指數漲1.25%，報4983點；英國富時100指數收漲0.39%，報5906點。