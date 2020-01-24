怡和集團旗下牛奶國際（Dairy Farm）公布，今年第三季業績較上半年有所改善，今年7月推出的型獎賞計劃yuu，推出首月已錄200萬會員登記，成績較集團預期更佳，至於集團持股五成的美心集團，業績仍然受疫情所困，惟中秋期間月餅銷情仍令人鼓舞。

該集團指，儘管業務上受到新冠肺炎疫情影響，但是在政府提供支援下，抵銷了部份影響。客人在疫情下改變購物習慣，雜貨零售業務表現得到改善，加上跨年的業務轉型計劃凑效，令整體的銷售及盈利錄得強勁增長，當中尤以星馬地區的業務表現為然。內地的永輝超市業務，因為錄得銷售減少而表現受壓。

便利店業務及盈利亦比上半年為佳，惟位於新加坡的7-11便利店業務，表現受到客流減少拖累。健康及美容業務更因為面對政府限制措施，加上海外遊客減少訪港，表現受到顯著影響，雖然北亞部份的銷售表現比上半年有改進，在缺乏遊客支持下，萬寧的業務明顯受拖累。

至於美心的業務，因為在疫情期間，政府推出措施下，令光顧的食客減少，因此業務上受壓，反而中秋節月餅銷售表現令人鼓舞。

牛奶國際稱，家居裝飾業務的銷售則比上半年改善，當中在電商業務及新店加入銷售下，已經彌補了客流減少的影響。在較少新店開支、銷售低成本產品的利潤率獲改善下，該業務的盈利能力比去年為佳。其自今年7月起在港推出的Yuu獎償計劃，在首個月已有200萬名會員加入，表現超出預期。會員的高度參與，亦對贊助商帶來推動作用。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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