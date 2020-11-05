短片平台快手申上市 日活躍用戶3.02億
文章日期：2020年11月5日 22:24
字節跳動的競爭對手、中國短視頻平台快手向聯交所申請上市，根據初步招股文件，該公司今年上半年收入為253.2億元（人民幣、下同），淨虧損680.9億元，按年虧損擴大2.69倍，經調整淨虧損為63.48億元。
截至今年上半年，集團應用程式及小程序的平均日活躍用戶共3.02億人，平均月活躍用戶7.76億，使用時長為85分鐘以上，電商交易總額1096億元。
集團採取同股不同權架構，共分為A、B股，每股A股可投10票；B股可投1票，控股股東宿華擁有4.27億A股及5696.1萬B股；程一笑擁有3.39億A股及4556.9萬B股。
快手預計，今次集資所得款項將用於加強生態系統；研發及技術能力；選擇性收購或投資與業務互補及符合增長策略的產品、服務及葉務；以及營運資金及一般企業用途。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道
日前自稱叫停螞蟻上市 上交所今公告︰是發行人與主承銷商的決定