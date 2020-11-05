融創服務下周一招股 每手入場費1.2萬
文章日期：2020年11月5日 21:26
本地傳媒引消息報道，融創中國 （1918） 分拆的物管股融創服務 （1516） 下周一（9日）起招股，招股期至周四（12日）止。公司招股價介乎10.55元至12.65元，每手1000股，每手入場費約12777.47元。本次擬發行6.9億股，最多集資87.29億元。公司擬11月19日掛牌。匯豐及大摩為聯席保薦人。
報道指，融創服務擬引入4名基石投資者，包括騰訊 （0700） 、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。集資用途方面，約65%將用作戰略投資及收購、15%用作更新智能系統及發展智能社區，10%用作進一步發展增值服務，其餘則為一般營運資金。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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