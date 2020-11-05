上交所日前公告則稱「本所決定你公司暫緩上市」。（上交所網站截圖）

螞蟻暫緩上市 上交所︰是發行人與主承銷商的決定

上交所今晚發布《答記者問》，主要提及螞蟻集團暫緩上市一事。上交所指，暫緩上市是螞蟻集團及主承銷商根據實際情況作出的決定。上交所尊重並支持該決定，將與有關方面一起協助做好退還認購資金等工作。

上交所並指，在螞蟻集團上市前發生的金融監管部門監管約談，及近期金融科技監管環境發生變化可能對螞蟻集團業務結構和盈利模式產生重大影響等情形下，上述決定的作出是對市場和投資者負責任的做法。

不過，根據上交所周二（11月3日）的公告，該所稱根據科創板首次公開發行註冊辦法及上交所上市審核規則相關規定，並徵詢保薦機構意見，「本所決定你公司暫緩上市」。

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講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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