海底撈申請池底撈、渠底撈、海底撿等263個商標
文章日期：2020年11月5日 20:29
內媒報道，海底撈（6862）在「河底撈」商標侵權官司後，於10月短短兩日之內，申請多達263個商標。報道引述天眼查資料指，海底撈旗下四川海底撈餐飲股份有限公司，於10月27日共計申請86個商標，次日又再申請177條商標，包括「海底撈」相近、有部分字眼改動的名稱，亦有與其商標相近的圖案。
根據商標局資料，海底撈申請的商標包括池底撈、渠底撈、溪底撈，同時也包含不同「海」，例如上海底撈、後海底撈、渤海底撈。此外還有海想撈、海底佬、還得撈等。公司亦申請「小嗨」系列商標，包括小嗨妹妹、小嗨一下等。
海底撈註冊商標事件在微博上迅速成為話題，內地網民指是「改名大賽」。內媒報道，海底撈今年8月曾向一家名為「河底撈」的湘菜食肆興訟，指其商標侵權，要求賠償20萬元人民幣，但當地法院一審駁回請求。法院當時在判詞中指出，「河」、「海」讀音無任何相似性，二者商標設計的字體亦有多處不同。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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