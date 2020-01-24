阿里巴巴（9988）公布2020年9月底止第2財季業績，收入按年增3成至1550.59億（人民幣，下同）；當中，雲計算業務繼續增長，收入按年升60%至148.99億元，主要受到來自互聯網、金融及零售行業的客戶收入增長所推動。歸屬於普通股股東的淨利潤按年跌60%至287.69億元；非通用會計準則計下純利升44%至470.88億元。經調整 EBITDA為475.25億元，按年升28%。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情至今，集團持續支持商業復甦，並通過數字化的方式尋找新的發展機遇。集團對於為客戶創造價值的堅定投入，充分體現在核心商業的穩健表現及阿里雲的強勁增長之中。集團會繼續聚焦於內需、雲計算和大數據、全球化這三大長期增長引擎，從而更有效地把握消費者不斷變化的需求，以及阿里巴巴數字經濟體內各業務加速數字化所帶來的機會。

阿里巴巴公布業績後，美國預託證券（ADR）盤前時段跌1.9%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

字節跳動擬進行上市前融資156億 引紅杉資本

iBond獲46萬人認購 料發行上限提升至150億元

摩根大通:將發行恒生科技指數認股證及牛熊證

HKTVmall上月GMV錄5.13億元 按月回升7.3%

融創中國10月合同銷售金額增9.3%

中海外10月合約物業銷售額升逾20%

匯豐：經其認購iBond金額為2016年的兩倍

受惠新iPhone、PS5 鴻海收入按季大增31%

李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權

彭博推出中國高流動性信用債指數

字節跳動11億入股掌閱科技 成第三大股東

恒指、科指齊破頂兼以全日高位收 恒指大升809點

3香港推33元50GB儲值卡 設有印尼文版

英倫銀行維持利率不變 擴大買債規模至8950億鎊

路透：中國將未來五年GDP年均增長目標設在5%左右

中國制定網絡小額貸款新規 騰訊旗下「財付通」倍增註冊資本

【專欄】高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象