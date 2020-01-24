阿里巴巴上季淨利潤跌六成 ADR盤前跌近2%
文章日期：2020年11月5日 19:58
阿里巴巴（9988）公布2020年9月底止第2財季業績，收入按年增3成至1550.59億（人民幣，下同）；當中，雲計算業務繼續增長，收入按年升60%至148.99億元，主要受到來自互聯網、金融及零售行業的客戶收入增長所推動。歸屬於普通股股東的淨利潤按年跌60%至287.69億元；非通用會計準則計下純利升44%至470.88億元。經調整 EBITDA為475.25億元，按年升28%。
阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，疫情至今，集團持續支持商業復甦，並通過數字化的方式尋找新的發展機遇。集團對於為客戶創造價值的堅定投入，充分體現在核心商業的穩健表現及阿里雲的強勁增長之中。集團會繼續聚焦於內需、雲計算和大數據、全球化這三大長期增長引擎，從而更有效地把握消費者不斷變化的需求，以及阿里巴巴數字經濟體內各業務加速數字化所帶來的機會。
阿里巴巴公布業績後，美國預託證券（ADR）盤前時段跌1.9%。
「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會
講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
其他報道