iBond獲46萬人認購 料發行上限提升至150億元
文章日期：2020年11月5日 19:19
政府推出的通脹掛鈎債券（iBond）今日下午截止認購，政府發言人今晚透露，根據從配售機構收集到的初步資料，初步認購金額約389.3億元，認購人數約46萬，人均認購8.5手。
今次iBond的認購人數較2016年的50萬少，但認購金額較2016年的225億元高出73%，即人均認購金額大增。不過389.3億元的認購金額，仍少過2012年的493億元及2013年的396億元，未能打破紀錄。
政府發言人強調，以上數據為配售機構所匯報的初步數據，仍待進一步核實，最終數字可能會有出入。政府計劃於11月12日(星期四)公布正式認購結果。
由於今次的認購金額是目標發行額的3.9倍，即超購2.9倍，因此政府預計，最終發行額將提高至上限150億元。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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