摩根大通:將發行恒生科技指數認股證及牛熊證
文章日期：2020年11月5日 19:02
對於港交所（0388）宣布推出恒生科技指數（下稱恒生科指）期貨及期權合約，摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示歡迎，該行正籌備發行與恒生科指掛鈎的認股證及牛熊證，為本港投資者提供更多投資產品選擇。
張智卓表示，恒生科指於今年7月推出後，已有不少投資者向該行查詢恒生科指認股證及牛熊證的推出時間，反映市場對相關產品有一定期待及需求。
張智卓預期，摩根大通擬於恒生科指期貨上市首周發行至少40隻恒生科指相關窩輪及牛熊證 （有關發行安排要視乎監管機構批准及市場流通量等情況落實）。
據悉11月18日發行人將入紙，而11月23日將有首批科指牛熊證及窩輪上市。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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