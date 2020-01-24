香港電視（1137）公布10月HKTVmall營運數據，按月及按年有所回升，平均訂單值按月稍為回落。HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）為5.13億元，按年上升85.9%，按月亦升7.3%；平均每日訂單數量3.56萬張，按年升82.6%，按月亦升7.9。10月平均訂單值為465元，按年升2.0%，按月下跌3.7%。

HKTVmall在10月平均每日訂單總商品交易額為1650萬元，按年升85.4%，按月亦升3.8%。另外，10月曾在HKTVmall購物的獨立客戶數量為42.6萬人。

港視今日股價收報11.9元，升2.9%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

其他報道

融創中國10月合同銷售金額增9.3%

中海外10月合約物業銷售額升逾20%

匯豐：經其認購iBond金額為2016年的兩倍

受惠新iPhone、PS5 鴻海收入按季大增31%

李寧旗下私募基金10億元購Clarks多數股權

彭博推出中國高流動性信用債指數

字節跳動11億入股掌閱科技 成第三大股東

恒指、科指齊破頂兼以全日高位收 恒指大升809點

3香港推33元50GB儲值卡 設有印尼文版

英倫銀行維持利率不變 擴大買債規模至8950億鎊

路透：中國將未來五年GDP年均增長目標設在5%左右

中國制定網絡小額貸款新規 騰訊旗下「財付通」倍增註冊資本

【專欄】高管被約談 螞蟻由國家驕傲變批鬥對象