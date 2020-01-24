HKTVmall上月GMV錄5.13億元 按月回升7.3%
文章日期：2020年11月5日 18:40
香港電視（1137）公布10月HKTVmall營運數據，按月及按年有所回升，平均訂單值按月稍為回落。HKTVmall上月訂單總商品交易額（GMV）為5.13億元，按年上升85.9%，按月亦升7.3%；平均每日訂單數量3.56萬張，按年升82.6%，按月亦升7.9。10月平均訂單值為465元，按年升2.0%，按月下跌3.7%。
HKTVmall在10月平均每日訂單總商品交易額為1650萬元，按年升85.4%，按月亦升3.8%。另外，10月曾在HKTVmall購物的獨立客戶數量為42.6萬人。
港視今日股價收報11.9元，升2.9%。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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