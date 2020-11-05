受惠於蘋果新iPhone 12系列推出，以及Sony PS5 出貨，台股鴻海公布的10月收入按月大增31.4%、按年升2.8%至6125.54億元新台幣(下同)，創史上單月第三高、同期新高；首10月收入3.96萬億元，按年減5.6%。

按月比較，鴻海四大產品線10月表現最佳的是消費性電子產品，其後是雲端網路產品，元件及其他產品、電腦終端產品。按年計順序為元件及其他產品，雲端網路產品，消費性電子產品，以及電腦終端產品。

隨著iPhone 12 mini、12 Pro Max 於11月6日開始預訂，並於11月13日上市，市場預期，鴻海、和碩兩大組裝廠11月收入可進一步增長；在iPhone 12系列開賣，加上新iPad Air、iPad 10.2吋、Apple Watch 6及Sony PS 5等出貨，和雲端及企業伺服器業務持續復蘇下，估鴻海第4季收入可望按季增五成。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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