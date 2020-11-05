《金融時報》報道，英國鞋履品牌Clarks同意以1億英鎊（折合10.08億港元）向李寧（2331）創辦人李寧擔任主席的私募基金萊恩資本（LionRock Capital）出售多數股權，是創始家族在過去195年歷史上首次放棄品牌的控制權，交易完成後將家族將保留少數股權。

報道指出，Clarks表示，投資有助品牌在全球，尤其是中國及亞太其他地區發展業務。現時Clarks的家庭成員目前擁有公司85%股份，其首席執行官Giorgio Presca表示，疫情帶來業務挑戰，品牌需要更多資源及投資，才能完全實施發展策略及保障業務的未來。

Clarks在英國及愛爾蘭經營230間店，計及特許經營店全球共有1265間店舖，今年5月曾宣布全球將裁減逾900個職位，截至去年2月全年虧損7570萬元英鎊。

萊恩資本旗下投資包括支付公司Go-Jek、召車軟件Hailo、滴滴出行、陸金所和錦欣生殖等。萊恩資本主席李寧表示，Clarks是全球最知名消費品牌之一，期待與創始家族合作，持續為消費者提供優秀產品及服務。萊恩資本創始人及董事總經理蔣家強指出，除了鞏固其原有地位，萊恩資本將聚焦品牌在全球關鍵新興市場的增長。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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