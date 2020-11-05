彭博今日宣布，推出彭博巴克萊中國高流動性信用債（Liquid China Credit，簡稱LCC）指數，追蹤中國銀行間信用債市場中以人民幣計價，具有較高流動性及可交易的債券。

彭博於去年4月開始，分20個月將人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券逐步納入彭博巴克萊全球綜合指數（BBGA），而今次推出LCC指數，正值BBGA指數完成納入中國債券之時。彭博指，LCC指數的編制基於與彭博巴克萊中國綜合指數的相同規則，同時採用全國銀行間同業拆借中心的債券成交金額和全球三大評級機構的發行人評級確定可被納入的債券。

具體而言，LCC指數是先將彭博巴克萊中國綜合指數去除中國國債及政策性銀行債券後，在餘下的信用債中，按債券應滿足在過去3個月內至少10%的交易日中發生過交易，且總成交金額超過2.5億元人民幣去作為納入條件。此外，債券亦須同時滿足全球三大評級機構中至少一家給予發行人的評級達到投資級；非次級債，以及納入時距到期日超過1年的標準。

以截至10月30日數據，LCC指數納入48家發行人的125種證券，包含政府相關債券和公司債。納入該指數的債券平均收益率約為 3.4%。

至於中國國債和政策性銀行債已在11月初完全納入彭博巴克萊全球綜合指數，目前中國債券在該指數權重約為6％，人民幣在該指數中成為繼美元、歐元和日元之後的第四大計價貨幣。不過，高流動性中國信用債券目前尚不符合被納入彭博巴克萊全球綜合指數的條件。

彭博亞太區總裁李冰指出，自彭博巴克萊全球綜合指數開始納入中國國債和政策性銀行債，過去一年海外投資者參與度不斷增加，且已經從初期的試水性質逐漸改變成持續長期參與，自去年4月以來，中國國債和政策性銀行債的外資持有量已增加了1500億美元（約1.17萬億港元），目前外資持有量佔全部中國國債和政策性銀行債的7.3%。而期間，海外投資者對中國信用債市場的興趣也在增加，而LCC指數作為全球首隻追蹤國際評級機構給予發行人評級的中國信用債指數，可幫助海外投資者更好了解和評估市場。

易方達基金副總裁、固定收益投資總監胡劍則指，人民幣升值也助推了外資流入中國債市，因為人民幣資產的吸引力增加，但目前內地有70%的信用債未有國際評級，發起人與投資者的交流較少，這些都會影響到海外投資者對中國信用債的了解，要逐步改善。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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