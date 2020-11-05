抖音及TikTok的母公司字節跳動擬斥資11億元（人民幣，下同），透過子公司量子躍動入股掌閱科技。根據掌閱科技在上交所的通告，公司控股股東、實際控制人成湘均和張凌雲，擬分別轉讓二人名下各2252.25萬股予量子躍動。交易完成後，量子躍動將持有公司4504.5萬股，佔公司總股本11.23%，成為掌閱科技第三大股東。

受消息帶動，掌閱科技股價今天漲停。是次交易每股作價24.42元，較掌閱科技昨天收市價27.6元折讓11.5%，涉資約11億元。掌閱科技表示，公司一直專注數字閱讀領域，而字節跳動在廣告投放、商業化服務、搜索以及技術平台支撐方面在行業內有領先優勢，引入字節跳動成為重要股東，有利於公司引進優勢資源及提升公司整體競爭力。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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