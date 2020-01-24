拜登選情佔優，美期升幅擴大，恒指、科指更齊齊以全日最高位收，齊齊破頂。

恒指收市升809點或3.25%，是7月6日後最大升幅，收報25695點，是8月31日後新高。恒生科技指數收報8181點，升5.45%，是推出以來最大升幅，收市價亦是推出以來最高，連升4日，累計升647.23點。

走勢上，恒指升穿所有主要移動平均線，並是8月31日後首次升250天線(25418.74點)。

大市成交金額1766億元，較上日增加2.23%，是9月4日2131.57億元成交後最多；國指升379點或3.76%，報10478點。

北水南下合計淨流入16.51億元，較上日減少78.8%，連續第20日流入，累計流入993.31億元。南水北上合計淨流入109.97億元人民幣，較上日增加4560.42%，連續第4日流入，累計流入174.35億元。

藍籌全部升，潤地（1109）升9.67%，收報35.15元，是升幅最大的藍籌，升幅最少的是中電（0002）升0.62%，收報72.9元。騰訊（0700）升6.2%，收報625元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻170點，同時亦創上市新高，見625元；而貢獻最少的是太古（0019）升0.8%，收報37.75元，貢獻不足1點。

藍籌破頂包括創科實業（0669）創上市新高，見114.9元，收報114.9元，升4.93%；蒙牛乳業（2319）創上市新高，見40.9元，收報40.9元，升6.51%；吉利汽車（0175）創52周高，見21.4元，收報21.4元，升8.74%；藥明生物（2269）創上市新高，見237.8元，收報237.8元，升7.21%。

國指破頂股包括龍湖集團（0960）創上市新高，見47.05元，收報46.95元，升8.3%；安踏體育（2020）創上市新高，見99.3元，收報96.75元，升5.05%；招商銀行（3968）創上市新高，見46.55元，收報46.5元，升3.1%。

恒生科技指數成份股亦全數上升，升幅最大的是中興（0763）收報20.7元，升18.83%；升幅最少的是ASM PACIFIC（0522）收報78.1元，升0.06%。

科技股破頂包括，京東（9618）創上市新高，見361.8元，收報361元，升9.39%；美團（3690）創上市新高，見334.6元，收報329.6元，升5.04%。

比亞迪（1211）10月汽車銷量增16%。股價以全日高位收市兼創上市新高，收報197.2元，升16%，是7月13日後最大升幅。

比亞迪電子（0285）CEO王念強表示，會利用智能製造能力服務小米（1810）全生態鏈。比亞迪電子收報37.5元，升12.61%，曾升最多13.66%，是9月2日後最大升幅。

長和（0001）正商議出售歐洲電訊基建資產，涉款100億歐元，售歐洲基建業務待套回現金，英國電訊業務加價。股價曾升最多9.07%，是3月20日後最大升幅，收市升8.87%，報52.8元，是2020年7月6日後收市新高。

高科橋光導科技（9963）今日轉主板。收報2.43元，升109.4%。

利亞零售（0831）27億售「OK便利店」業務予ACT，派特息3.85元。收報4.81元，升17.6%。

中策（0235）潛在收購本港保險公司。收報0.074元，升7.24%。

碧桂園（2007）上月賣樓收入跌半成。收報10.92元，升8.76%。

時代中國（1233）10月合約銷售升25%。收報11.54元，升3.59%。

其他內房亦向上，萬科（2202）收報26.7元，升7.01%；世茂房地產（0813）收報30.5元，升8.93%；奧園（3883）收報8.22元，升8.59%；旭輝（0884）收報6元，升6.19%。

破頂股包括，新奧能源（2688）創上市新高，見101.1元，收報100.6元，升4.41%；藥明康德（2359）創上市新高，見133.4元，收報133.1元，升3.74%；美瑞健康國際（2327）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升30.95%；呷哺呷哺（0520）創52周高，見14.9元，收報14.6元，升3.69%；中遠海控（1919）創52周高，見5.85元，收報5.85元，升9.76%。

「美國大選結果對中美股市影響」視像研討會

講者：

《明報》首席評論員 張兆聰先生

《明報》投資版副主編 劉思明先生

日期：11月6日 (星期五)

時間：下午6:00-7:00 (HKT)

費用：免費

截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)

方式：以視像會議軟件zoom進行

報名: https://link.mingpao.com/65681.htm

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