3香港推33元50GB儲值卡 設有印尼文版
文章日期：2020年11月5日 16:28
和記電訊（0215）旗下3香港和長和（0001）旗下百佳超市合作，在全線250間的百佳推出一款33元的SIM卡，包括50GB的4G無限本地數據，其後會限速，合約期為30日，可再增值續約。當中設有開卡即賞，包括120日50GB社交媒體數據，以及在晚上11時至凌晨7時可享用無限數據，速度為7.2Mbps，和10000分鐘通話。
計劃在今年10月中推出，和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝稱，計劃推出至今有接近6位數的上客量，對未來的上客量有信心，更指新的SIM卡計劃不會影響原本的上台用戶，而今次在百佳銷售，可增加公司的分銷點，同時因同屬長和（0001）母公司，可以進一步減低分銷成本。
古星輝形容，集團的頻譜足夠應付未來的上客量，和確保用戶使用的穩定和速度。對33元目前的定價，未來未有加價的計劃。
古星輝提及，疫情下港人對上網數據需求大增，形容今次計劃的客戶群相當闊，包括學生、女傭、網上遊戲用家、老人家和想增加多一個電話號碼的人士。今次的SIM卡設有中文版和印尼文版，用戶只可在百佳購買和增值，而增值價仍是每月33港元，惟現時3香港的門市暫未為計劃設有增值服務。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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