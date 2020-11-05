英倫銀行維持利率不變 擴大買債規模至8950億鎊
文章日期：2020年11月5日 16:07
英倫銀行宣布，利率維持0.1厘不變，並擴大量化寬鬆計劃(QE)，額外將1500億英鎊(約1.51萬億港元)注入當地經濟，令其總買債規模增至8950億英鎊(約9.03萬億港元)。
受英格蘭再度封城，英倫銀行下調其經濟預測，預測今季經濟將萎縮2%。8月份原預測增長5.4%。
英倫銀行預測，明年英國GDP(國內生產總值)將增長7.25%，低於8月份預測的9%，惟到2022年，GDP預測將增長6.25%，高於8月份預測的3.5%。
該行又預料，當地失業率將於明年第2季約7.75%見頂。
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講者：
《明報》首席評論員 張兆聰先生
《明報》投資版副主編 劉思明先生
日期：11月6日 (星期五)
時間：下午6:00-7:00 (HKT)
費用：免費
截止日期：2020年11月6日(星期五)下午4:30(HKT)
方式：以視像會議軟件zoom進行
報名: https://link.mingpao.com/65681.htm
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